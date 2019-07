Iraani laevad üritasid hõivata Briti nafatankerit

Reuters kirjutab, et iraanlased ütlesid tankeri meeskonnale, et nad kurssi muudaksid ja peatuksid läheduses Iraani territoriaalvetes. Teadaolevalt katse ebaõnnestus.

Vahejuhtum leidis aset nädal pärast seda, mil Briti mereväelased läksid Gibraltari lähistel ühe Iraani tankeri pardale ja võtsid aluse enda käsutusse, kahtlustades, et see ignoreerib sanktsioone ja viib naftat Süüriasse.

Iraani president Hassan Rouhani oli enne eilset intsidenti hoiatanud, et nad kavatsevad reageerida eelmisel nädalal juhtunule.

Pinged Iraani ning USA ja viimase liitlaste vahel on aina kasvanud. Just Ühendriikide eestvedamisel on kehtestatud rängad sanktsioonid, et Iraan ei saaks naftat müüa.

Iraani lähistel on seejärel rünnatud mitmeid välisriikide tankereid. USA on süüdistanud just Iraani, kuid sealsed ametivõimud on seda kategooriliselt eitanud.

Möödunud kuul tulistasid iraanlased alla ühe USA drooni, mispeale vihastas Donald Trump niivõrd, et ähvardas õhurünnakutega. Rahunenud, kinnitas ta, et neid pole siiski vaja.