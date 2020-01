Iraani kõrgeima juhi parem käsi lubab verist kättemaksu: Teherani vastus saab olema sõjaline

Kui kindralmajor Qassem Soleimani paari päeva eest Donald Trumpi käsul tapeti, ütles Khamenei, et "karm kättemaks ootab kurjategijaid", kes osalesid Soleimani ja temaga koos olnute tapmises. Milles see täpsemalt seisneb, ta aga ei öelnud.

Tema sõjaline nõunik Hossein Dehghan aga läks täna ähvardusest rääkides konkreetsemaks. Ta viitas CNNile antud intervjuus, et vastulöögid antakse USA sõjalistele objektidele. Ta lisas, et see tuleb Iraanilt endalt, mitte lähiriikidest. "Trump ründas meid otseselt, seega ründame ka meie neid."

Tema konkreetseid sihtmärke ei nimetanud, küll aga viitas võimalikele kohtadele tänasel Soleimani mälestusteenistusel Iraani revolutsioonikaardi endine juht Mohsen Rezaee. Ta märkis, et need võivad olla Iisraeli linnad Tel Aviv ning Haifa, vahendab Politico.

Ta on juba varasemalt süüdistanud, et Iisrael lekitas ameeriklastele info selle kohta, kus Soleimani viibib. Just see päädiski tema hinnangul Soleimani tapmisega. Iisraeli ja Iraani suhted on aastaid teravad. Viimastel aastatel on pinged kasvanud seoses Iraani tuumarelvaprogrammiga.

Trump: USA on rünnakuteks valmis

USA president Donald Trump hoiatas ööl vastu tänast Iraani, öeldes, et USA on valmis ründama enam kui pooltsada Iraani paika, kui Teheran otsustab ameeriklastele kindral Soleimani tapmise eest vastulöögi anda.

Ameerika Ühendriigid on piirkonnas kohalolekut suurendanud. Tuhanded sõdurid on viidud Saudi-Araabiasse. Ligi 5000 on Iraagis, lisaks on väejõude ka Kataris, Bahreinis, Jordaanias ning mujal.