Iraani kõrgeim juht: Trump on kloun, kes petab iraanlasi

Khamenei ütles, et Trump lõi Iraani rahvale selga mürgise pistoda. Khamenei sõnul näitab iraanlaste toetust islamivabariigile suur lein USA tapetud Iraani kindrali Qassem Soleimani matustel, vahendab Associated Press.

Khamenei ütles, et Ameerika tappis argpükslikult kõige tõhusama väejuhi võitluses Islamiriigi vastu.

Ukraina reisilennuki allatulistamist Teherani lähedal Iraani sõjaväe poolt nimetas Khamenei kibedaks õnnetuseks, mis kurvastas Iraani sama palju, kui rõõmustas tema vaenlasi. Khamenei ütles, et Iraani vaenlased haarasid katastroofist kinni, et seada kahtluse alla islamivabariik, revolutsioonikaart ja relvajõud.

Khamenei ütles, et lääneriigid on liiga nõrgad, et iraanlasi põlvili suruda. Iraan on Khamenei sõnul valmis läbi rääkima, aga mitte USA-ga.

Khamenei on olnud Iraani kõrgeimas ametis alates 1989. aastast ja tal on viimane sõna kõigis tähtsamates otsustes. 80-aastane ajatolla nuttis avalikult kindral Soleimani matustel ja lubas USA-le karmi kättemaksu.