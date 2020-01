Iraani kõrgeim juht, ajatolla Khamenei lubas kindral Soleimani tapmise eest karmi kättemaksu

Khamenei ütles, et „karm kättemaks ootab kurjategijaid”, kes osalesid Soleimani ja temaga koos olnute tapmises. Khamenei sõnum avaldati tema ametlikul veebilehel, vahendab CNN.

Khamenei ütles ka, et võitlus jätkub. „Kõik sõbrad nagu ka vaenlased teavad, et vastupanu tee jätkub ning mudžaheede ootab sellel õnnistatud teel kindel võit.”

Seejärel ülistas Khamenei Soleimanit, öeldes, et selle eest suremine, mille eest ta võitles, oli kindrali suur soov. „Aastaid oli tema soov saada märtriks ja lõpuks andis jumal talle oma kõrgeima ameti,” teatas Khamenei, lisades, et „tema puhast verd valati inimolenditest kõige rikutumate käe läbi”.

Khamenei väljendas kaastunnet Soleimani naisele, lastele ja kogu Iraani rahvale ning kuulutas välja kolmepäevase leina.

Iraani valitsuse esindaja sõnul koguneb täna riigi tähtsaim julgeolekuorgan, et arutada Soleimani surmani viinud „kuritegu”, vahendab BBC News.

Kindrali surm on olnud domineeriv teema ka Iraani meedias, kus on ülistatud tema sõjalist karjääri ning eriti osalemist Iraagi ja Süüria sõdades.

Kindralit on mitmes telekanalis meenutatud märtrina ja ekraanide vasakus ülanurgas on diagonaalis must lint.

Twitteris on pärast teadet Soleimani surma kohta levinud pärsiakeelne hashtag „karm kättemaks”.

„Qassem Soleimani ühines oma märtritest vendadega,” kirjutas revolutsioonilise kaardiväe endine ülem Mohsen Rezaei.

Teherani ülikooli professor Seyed Mohammad Marandi hoiatas, et kättemaks on tulemas, ja soovitas kõigil lääne tsiviilisikutel, eriti ameeriklastel Lähis-Idast viivitamatult lahkuda.