Iraani kõrgeim juht, ajatolla Khamenei lubas kindral Soleimani tapmise eest karmi kättemaksu

„Ameerika terrorijõudude jõhkrus ja lollus terroris komandör Soleimani vastu... tugevdavad kahtlemata vastupanupuud regioonis ja maailmas,” teatas Zarif.

Oma avalduse lõpus ütles Zarif, et Iraani välisministeerium kasutab kogu oma poliitilist, õiguslikku ja rahvusvahelist võimekust USA vastutusele võtmiseks „ilmselge kuriteo” eest.

Iraani valitsuse esindaja sõnul koguneb täna riigi tähtsaim julgeolekuorgan, et arutada Soleimani surmani viinud „kuritegu”, vahendab BBC News.

Kindrali surm on olnud domineeriv teema ka Iraani meedias, kus on ülistatud tema sõjalist karjääri ning eriti osalemist Iraagi ja Süüria sõdades.

Kindralit on mitmes telekanalis meenutatud märtrina ja ekraanide vasakus ülanurgas on diagonaalis must lint.

Twitteris on pärast teadet Soleimani surma kohta levinud pärsiakeelne hashtag „karm kättemaks”.

„Qassem Soleimani ühines oma märtritest vendadega,” kirjutas revolutsioonilise kaardiväe endine ülem Mohsen Rezaei.

Teherani ülikooli professor Seyed Mohammad Marandi hoiatas, et kättemaks on tulemas, ja soovitas kõigil lääne tsiviilisikutel, eriti ameeriklastel Lähis-Idast viivitamatult lahkuda.