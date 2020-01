Iraani kindral Soleimani matustel Bagdadis skandeeriti "Ameerikale surma"

Iraak on pärast eilset rünnakut väga keerulises olukorras, olles ühel ajal nii Iraani kui ka USA liitlane. Tuhanded USA sõjaväelased viibivad riigis, et aidata seda laiemas võitluses terroriorganisatsiooni Islamiriik vastu. Eile teatas aga Iraagi valitsus, et USA astus rünnakuga üle oma piiridest.

Peaminister Adel Abdul Mahdi nimetas raketirünnakut "Iraagi suveräänsuse jämedaks rikkumiseks ja räigeks rünnakuks riigi väärikusele". Iraagi parlament teatas, et peab pühapäeval toimunuga seoses erakorralise istungi. USA välisministeerium soovitas Iraagis viibivatel ameeriklastel lahkuda "viivitamatult".