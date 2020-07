Iraani elektrijaamas toimus plahvatus. Võimude väitel ükski töötaja surma ei saanud

Iraani sõjaväe-, tuuma- ja tööstusrajatistes ning nende lähistel on juuni lõpust saadik toimunud juba mitu plahvatust ja tulekahju.

Elektrifirma Isfahan tegevdirektor ütles IRNA-le, et plahvatuse Isfahanis põhjustas rike elektrijaama trafos.

Teade tuleb pelgalt mõni päev pärast seda, kui Pärsia lahe ääres asuvas Iraani sadamas Bushehris põles mitu laeva. Juuni lõpus raputas pealinna Teherani kaks plahvatust, üks sõjaväeobjekti lähedal ja teine ​​tervisekeskuses. Viimases hukkus 19 inimest.

Natanzi maa-aluses tuumaobjektis puhkes 2. juulil ka tulekahju.

Iraani kõrgeim julgeolekuorgan teatas 3. juulil, et Natanzi tulekahju põhjus on kindlaks tehtud, kuid see tehakse teatavaks hiljem.

Mõned Iraani ametnikud ütlesid, et see võis olla küberrünnak, ja üks hoiatas, et Teheran võtab tarvitusele vastumeetmed iga sellise rünnaku korraldanud riigi suhtes.

Juuli alguses ilmunud artiklis käsitles IRNA seda kui selliste vaenlaste nagu Iisrael ja Ameerika Ühendriigid võimaliku sabotaažina, ehkki see ei süüdistanud otsesõnu kumbagi.

Iisraeli kaitseminister ütles 5. juulil, et riik ei ole "tingimata" iga salapärase intsidendi taga Iraanis.