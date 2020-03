Iraani arst: koroonaviirus on halvanud kogu meie tervishoiusüsteemi

BBC-le rääkis olukorrast Iraanis haiglaarst Mohammad (nimi muudetud) kes töötab riigi põhjaosa Gilani provintsis ja ei ole ome perekonda näinud 14 päeva. Ta on kaotanud kolleege, sõpru ja oma õpetaja meditsiinikoolis, kes hiljuti viiruse ohvriks langes.

„Asi pole ainult meie haiglas. Koroonaviiruse puhang on halvanud meie kogu tervishoiusüsteemi,“ ütles Mohammad. „Personali moraal on väga madal. Meie pered on nii mures ja me oleme tohutu surve all.“

Mohammadi nimi on muudetud, sest valitsuse vastu sõnavõtmine võib kaasa tuua vahistamise. BBC-le on rängast olukorrast Iraani põhjaprovintsides rääkinud ka teised arstid, kelle arvates on valitsuse tegevus allapoole arvestust.

„Meil pole isegi piisavalt maske. Meie meditsiinitöötajad surevad igapäevaselt,“ ütles Mohammad. „Ma ei tea, kui palju inimesi on surnud, aga valitsus püüab kriisi tõelist ulatust varjata. Nad valetasid puhangu alguspäevil.“