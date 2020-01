Iraani armee tunnistas Ukraina reisilennuki allatulistamist

Iraani sõjaväe sõnul lendas Ukraina lennuk sõjaväebaasi lähedale ning selle pihta tulistati rakettidega, vahendab AFP.

Iraani president Hassan Rouhani kirjutas Twitteris, et Iraani islamivabariik "kahetseb siiralt seda katastroofilist viga".

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752