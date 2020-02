Audiofail oli osa tõenditest, mis anti üle Ukraina ekspertidele ühise juurdluse raames, vahendab Reuters.

„Ukraina reisilennuki allakukkumise tehniline uurimismeeskond avaldas kummalise sammuna salajase audiofaili Ukraina lennukiga samal ajal lennanud lennuki piloodi suhtlusest,” vahendas agentuur Mehr Rezaifari sõnu.

„Ukrainlaste see tegu viis meid selleni, et me ei jaga enam nendega tõendeid,” lisas Rezaifar.