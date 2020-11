Iraan vabastas vangide vahetuse korras Briti-Austraalia õppejõu Kylie Moore-Gilberti

Melbourne’i ülikooli lektor dr Moore-Gilbert oli Iraanis vahi all alates 2018. aasta septembrist, vahendab BBC News.

Kohut mõisteti tema üle salaja. Ise eitas ta kategooriliselt kõiki süüdistusi.

Iraani riikliku meedia teatel vahetati Moore-Gilbert kolme välismaal vahi all olnud iraanlase vastu, kelle nimesid ei avaldatud.

„Iraani ärimees ja kaks Iraani kodanikku, kes vahistati välismaal alusetult süüdistatuna, vahetati topeltkodakondsusega spiooni nimega Kylie Moore-Gilbert vastu, kes töötas sionistliku režiimi heaks,” teatati eile Iraani riigitelevisiooniga seotud Noorte Ajakirjanike Klubi veebilehel.

Video vahetusest avaldati riikliku ringhäälingu IRIB ja agentuuri Tasnim veebilehtedel.

نخستین تصویر تبادل جاسوس صهیونیستی با سه تاجر ایرانی pic.twitter.com/Y0lEIFLY5J — باشگاه خبرنگاران جوان | YJC (@yjc___agency) November 25, 2020

Hiljem tehtud avalduses tänas Moore-Gilbert Austraalia võime, kes tema vabastamiseks vaeva nägid.

„Aitäh kõigile teile, kes te olete mind toetanud ja teinud kampaaniat minu vabaduse eest, see on tähendanud minu jaoks kogu maailma, et te olete olnud minu selja taga kogu selle pika ja traumaatilise katsumuse aja,” teatas Moore-Gilbert. „Mul pole suurepärase Iraani riigi ning selle sooja südamega, suuremeelsete ja vaprate inimeste vastu midagi muud kui austus, armastus ja imetlus. Ma lahkun teie maalt kibemagusate tunnetega, vaatamata ebaõiglusele, mille osaks ma sain. Ma tulin Iraani sõbrana ja sõbralike kavatsustega ning lahkun Iraanist nii, et need tunded pole mitte ainult endiselt olemas, vaid on tugevnenud.”

Austraalia välisminister Marise Payne ütles, et on äärmiselt rahul ja kergendatud. Moore-Gilberti vabastamine saavutati tema sõnul diplomaatilise tegevuse abil Iraani valitsusega. Vangide vahetust Payne ei maininud.

Moore-Gilbert reisis Austraalia passiga, kui ta vahistati 2018. aastal Teherani lennujaamas, olles pärast konverentsi riigist lahkumas.

Varem sel aastal Teherani Evini vanglast välja smugeldatud kirjades ütles Cambridge’i ülikoolis hariduse saanud Moore-Gilbert, et ei ole kunagi spioon olnud ja kardab oma vaimse tervise pärast. Ta ütles ka, et lükkas tagasi Iraani pakkumise spiooniks hakata.