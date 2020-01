Iraan: Trumpi säuts häbistab iidset pärsia keelt

„Iraani rahva ähvardamise, sanktsioonide ja terroriseerimisega määritud kätel ja keeltel ei ole õigust häbistada iidset pärsia keelt,” kirjutas Mousavi vastuseks Trumpi pärsiakeelsele säutsule, vahendab CNN.

Hands and tongues smeared with threatening, sanctioning and terrorizing the #Iranian nation, are not entitled to dishonor the ancient #Persian_language.

By the way, are you actually "standing by" millions of Iranians whose hero you just assassinated or "standing against" them?! https://t.co/sfmT0qLXJq pic.twitter.com/6IwJL1uYUh