Iraan: Trump on ülikonnas terrorist, kes vihkab kultuuri. Ta on nagu Hitler, nagu Islamiriik

"Olgu see hoiatus, et kui Iraan ründab ameeriklasi või ameerika vara, siis me ründame 52 Iraani paika, neist mõned väga kõrgel tasemel ja olulised Iraanile, Iraani kultuurile ning nendele sihtmärkidele ja Iraanile endale," teatas Trump.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei tõotas reedel, et Soleimani tapmise eest ootab ameeriklasi karm kättemaks. "Kõik sõbrad nagu ka vaenlased teavad, et vastupanu tee jätkub ning mudžaheede ootab sellel õnnistatud teel kindel võit," lausus ta.