Iraan: Trump on terrorist ülikonnas, kes vihkab kultuuri. Ta on sarnane Hitlerile

Teheran vastas täna president Donald Trumpi ähvardusele rünnata 52 Iraani paika, sh neid, mis on viimasele kultuuriliselt olulised, öeldes, et USA riigipea on "terrorist ülikonnas".