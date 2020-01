Iraan teatas vahistamistest seoses Ukraina reisilennuki allatulistamisega

„Aset on leidnud ulatuslik uurimine ja mõned isikud on vahistatud,” teatas kohtuvõimude esindaja Gholamhossein Esmaili täna riiklikule meediale. Kui palju inimesi on vahistatud, ta ei täpsustanud ega öelnud ka nimesid, vahendab Associated Press.

Iraani president Hassan Rouhani kutsus täna moodustama erikohut lennukatastroofi uurimiseks.

„Kohtuvõimud peaksid moodustama erikohtu kõrgetasemelise kohtuniku ja kümnete ekspertidega,” ütles Rouhani täna televisioonis üle kantud kõnes. „See pole tavaline juhtum. Kogu maailm vaatab seda kohut.”

Rouhani nimetas juhtunut „valusaks ja andestamatuks” veaks ning lubas, et tema administratsioon aitab asja uurimisele kõigi vahenditega kaasa.

„Vastutus langeb enamale kui vaid ühele isikule,” ütles Rouhani, lisades, et neid, kes leitakse süüdi olevat, tuleb karistada.

„On ka teisi ja ma tahan, et seda asja väljendataks ausalt,” ütles Rouhani.

Rouhani nimetas ülestunnistust, et Iraani sõjavägi tulistas lennuki alla, „esimeseks heaks sammuks”.

Teheranist Kiievisse lendama pidanud Ukraine International Airlinesi reisilennuki pardal oli 167 reisijat ja üheksa meeskonnaliiget, nende hulgas 82 Iraani kodanikku, 57 Kanada kodanikku (sealhulgas paljud topeltkodakondsusega iraanlased), 11 Ukraina kodanikku ja veel teiste riikide kodanikke.