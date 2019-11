Iraan teatas tuumakokkuleppe uutest rikkumistest

Lauri Laugen toimetaja RUS 4

Foto: Reuters TV, Reuters

Iraani tuumaprogrammi juht Ali Akbar Salehi teatas, et Teheran töötab uue tsentrifuugi prototüübi kallal, mis on 50 korda kiirem, kui tuumakokkuleppe järgi lubatud. Samuti teatas Salehi, et Iraanis töötab 60 tsentrifuugi IR-6, mis on samuti tuumakokkuleppe vastane.