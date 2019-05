Iraan teatas tuumakokkuleppe mõnedest osadest taganemisest

Eurooplased on püüdnud leida viise kokkuleppe päästmiseks, aga on samas ka hoiatanud Iraani, et ta peab jätkama kokkuleppe kõigi punktide täitmist.

Varem sel nädalal teatas USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton, et USA saadab pärast mitmeid „murettekitavaid ja eskaleerivaid viiteid ja hoiatusi” Iraanist Lähis-Itta oma lennukikandja grupi.

Iraan ähvardas vastuseks sanktsioonide taastamisele blokeerida strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina, mis on kriitilise tähtsusega maailma naftaekspordi jaoks.