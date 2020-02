Iraan teatas 50 inimese surmast koroonaviiruse sealses epitsentris

Viirusesse surnute arv on kohalike ametnike sõnul märkimisväärselt suurem, kui väitis täna hommikul tervishoiuministeerium, mille teatel on nakatunute arv 47 ja surnute arv 12, vahendab The Guardian.

Juhul, kui numbrid vastavad tõele, on ohvrite hulk nakatunute arvu arvestades oluliselt suurem võrreldes teiste riikidega, mistõttu need andmed süvendasid muret, et viiruse ulatust on hoitud saladuses. Värskete andmete põhjal näib, et need hirmud on realiseerunud ja ametnikud püüavad nüüd peatada viirust, mille levik kujutab tõsist ohtu sealsete elanike tervisele.

Quomi linna ametnik Ahmad Amiriabadi Farahani ütles kohalikule meediale, et 50 surmajuhtumit on pärit 13. veebruarist. Teheran teatas esimestest ametlikest nakkus- ja surmajuhtumitest aga alles 19. veebruaril.

Valitsusametnikud eitavad kohalike võimude väiteid niivõrd kõrgest ohvrite arvust.

Quomis on Farahani sõnul võimalike sümpomitega karantiinis veel üle 200 inimese.

Türgi, Iraak ja Pakistan teatasid viirusepuhangu järel eile piiride sulgemist Iraaniga.