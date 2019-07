Iraan teatas 17 CIA spiooni vahistamisest, kellest osa on juba surma mõistetud

Lauri Laugen toimetaja RUS 2

Foto: MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA

Iraan teatas, et on vahistanud 17 oma kodanikku, kes on väidetavalt värvatud USA Luure Keskagentuuri (CIA) poolt spioneerima Iraani tuuma- ja sõjaliste objektidel. Osa neist on teadete kohaselt juba surma mõistetud.