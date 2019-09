Iraan: süüdistused Saudi Araabia naftatehaste ründamises on alusetud

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Foto: maldonci, AP

Iraani esindaja teatas täna riigitelevisioonis, et Iraani süüdistamine Saudi Araabia naftatöötlemistehaste ründamises on vastuvõetamatu ja alusetu. Iraani on süüdistanud USA esindajad.