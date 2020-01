Iraan saatis tuumaleppe lõplikult pikalt. Uraani rikastamisega jätkatakse täistuuridel

Juba mullu septembris jooksis uudistest läbi, et president Hassan Rouhani ütles, et Iraan alustab tsentrifuugide arendamist uraani rikastamise kiirendamiseks. Samas siis veel tuumaleppele lõplikult selga ei pööratud. Iraan on korduvalt väitnud, et tema tuumaprogramm on rangelt rahumeelne.

Praeguses avalduses rõhutati, et enam ei järgita mingisuguseid piiranguid ehk vaadatakse ise, palju tahetakse uraani rikastada ja mis astmes. Samuti lubatakse jätkata teadustööga selles vallas.

Madala rikastusastmega uraani, mille kontsentratsioon on 3-5 protsenti, saab kasutada kütuse tootmiseks tuumaelektrijaamadele. Tuumarelvas kasutatava uraani rikastusaste peab olema 90 protsenti või rohkem. Tuumaleppes oli piiranguks 3,67 protsenti. Uraani varude piiranguks aga 300 kilogrammi. Neile normidele vilistati tegelikult juba varasemaltki.

Algselt põhines leping sellel, et Iraan seadis oma tuumaprogrammile piirangud ja sai vastutasuks sanktsioonide lõdvendamise ja sellest tulenevad majanduseelised. Leping sõlmiti Iraani ja P5+1 riikide (viis ÜRO Julgeolekunõukogu alalist liiget Hiina, Prantsusmaa, Venemaa, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid – ja Saksamaa) ning Euroopa Liidu vahel. 2018. aasta mais teatas Donald Trump, et USA loobub ühepoolselt Iraaniga sõlmitud tuumalepingut järgimast ja taastab sanktsioonid, mis Iraanile enne lepingu sõlmimist kehtisid.

Mis puutub Iraani hoiakutesse, siis veel eelmise sügise hakul öeldi, et ei hakata piirama ÜRO inspektorite ligipääsu tuumarajatistesse, ent tõenäoliselt ei pruugita edaspidi nõustuda ka sellega.