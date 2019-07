Iraan nõudis Suurbritannialt hõivatud naftatankeri viivitamatut vabastamist

„See on ohtlik mäng ja sellel on tagajärjed ... hõivamise õiguslikud põhjendused ei kehti ... tankeri vabastamine on kõigi riikide huvides,” ütles pressiesindaja Abbas Mousavi, vahendab Reuters.

Iraan on hoiatanud vastumeetmete eest, kui tankerit ei vabastata.

Suurbritannia teatas eile, et kolm Iraani alust püüdsid tõkestada Hormuzi väina läbinud Briti tankeri tee, aga taganesid, kui sattusid vastamisi Briti kuningliku mereväe sõjalaevaga.

Iraan eitas oma laevade tegevust.

Mousavi süüdistas Suurbritanniat tankeri hõivamises USA survel. „Sellised ebaseaduslikud meetmed võivad suurendada pingeid Pärsia lahel,” ütles Mousavi.

„Välisjõud peaksid regioonist lahkuma, sest Iraan ja teised regiooni riigid on võimelised ise regiooni julgeolekut tagama,” teatas Mousavi. „Iraan on korduvalt väljendanud valmisolekut pidada läbirääkimisi oma naabritega, et lahendada vaidlused.”