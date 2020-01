Iraan nimetas enda süüdistamist Ukraina reisilennuki allatulistamises „suureks valeks”

„Keegi ei võta vastutust sellise suure vale eest, kui on teada, et väide on olnud pettus,” ütles Iraani valitsuse esindaja Ali Rabiei oma avalduses Press TV vahendusel, teatab CNN.

„On kahju, et USA valitsuse ja selle teadlikult ja teadmatult toetajate psühholoogiline operatsioon lisab solvangu leinavate perekondade haavadele ja muudab nad teatud eesmärkide ohvriks selliste väljamõeldiste propageerimise kaudu,” lisas Rabiei.

Rabiei ütles, et rahvusvaheliste reeglite järgi saavad intsidendi juurdlusest osa võtta selle riigi lennundusorganisatsioon, kus intsident juhtus (Iraan), lennule kvalifikatsiooni väljastanud riigi lennundusorganisatsioon (Ukraina), lennuki tootja (Boeing) ja lennuki mootori tootja (Prantsusmaa).

Ukraina delegatsioon on juba Iraanis, teatas Rabiei. „Me tervitame ka kõigi riikide osavõttu, kes kaotasid õnnetuses oma kodanikke,” lisas Rabiei.

CNN teatas eile, et USA usub üha rohkem, et Iraan tulistas lennuki kogemata alla. Teooria põhineb USA sõjaväe ja luure rutiinselt kogutavate satelliidi-, radari- ja elektrooniliste andmete jätkuval analüüsil.