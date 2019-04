Iraan maadleb ränkade ja ulatuslike üleujutustega, inimeste evakueerimist jätkatakse

Täna evakueeriti inimesi 50 000 elanikuga Susangerdist ja veel viiest naftarikka Khuzestani provintsisi erinevast piirkonnast pärast seda, kui hakati vabastama vett nende lähedal asuvatest suurtest tammidest, vahendab uudisteagentuur Reuters.

„Täna väljastati evakuatsioonikorraldus, mis tähendab, et me palume naistel ja lastel piirkonnast lahkuda, aga meestel ja noortel jääda, et aitada ehitada kaitsevalle üleujutuste vastu, hoidmaks vetetulvu linnadest eemale,“ ütles provintsi kuberner Gholamreza Shariati.

„Vee sissevool Karkhehi jõe tamme on olnud suur... ja ametnikud on pidanud vabastama rohkem vett, sest tamm jõudis oma täisvõimsuseni,“ selgitas kuberner täna riigitelevisiooni vahendusel.

Vihmasadu peaks piirkonnas lõppema alles esmaspäeval.

Juba kolmandat nädalat kestvad üleujutused on ulatuslikud ja neist on mõjutatud pea kaks tuhat linna ja küla üle Iraani: pea 100 000 elanikul on tulnud kodudest lahkuda ja 70 inimest on saanud surma.