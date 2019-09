Iraan lubas hakata uraani rikastamise kiirendamiseks tsentrifuuge arendama

President Hassan Rouhani ütles, et alates homsest alustab Iraan tsentrifuugide arendamist uraani rikastamise kiirendamiseks, vahendab BBC News.

USA taganes eelmisel aastal 2015. aasta kokkuleppest ja kehtestas Iraanile taas karistussanktsioonid.

Iraan vastas, loobudes juulis veel kahest võetud kohustusest.

Need olid madala rikastusastmega uraani varude piirang 300 kilogrammi ning rikastusastme piirang 3,67%.

Madala rikastusastmega uraani, mille kontsentratsioon on 3-5%, saab kasutada kütuse tootmiseks tuumaelektrijaamadele. Tuumarelvas kasutatava uraani rikastusaste peab olema 90% või rohkem.

Iraan on korduvalt väitnud, et tema tuumaprogramm on rangelt rahumeelne.