Iraan lubab sõja korral igasuguse vastase täielikult hävitada

USA kaitseminister Mark Esper teatas reedel, et Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid palusid ameeriklaste abi, millele otsustati positiivselt vastata. Ta ütles, et USA väed keskenduvad õhu- ja raketitõrjemeetmete tugevdamisele, ja lisas, et mõlemale riigile kiirendatakse sõjatehnika tarnimist.