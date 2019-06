Iraan loobub tuumaleppe täielikust täitmisest

Tadžikistani pealinna väisav Iraani president Hassan Rouhani ütles täna, et Teheran järgib endiselt tuumakokkuleppe põhitingimusi, ent seoses ameeriklaste leppest lahkumisega loobub järk-järgult osadest kohustustest, vahendab uudisteagentuur Reuters.

„USA väljaastumine sellest leppest ning ebaseaduslike ja põhjendamatute sanktsioonide kehtestamine meile teiste riikide toel - hoolimata kõigest sellest jätkab minu riik (tuumaleppe -toim) kohustuste täitmist,“ ütles Rouhani

Ta selgitas, et Teheran säilitas hoolimata nendest sammudest head usku, ent ameeriklaste vastasseis ei jäta kahtlust, et uue kokkuleppeni ei õnnestu hetkel jõuda. „Hea usk ja strateegiline mõju ühelt poolt ning Ameerika vastasseis teiselt poolt on näha kõikidele osalistele. Just seetõttu otsustas islamivabariik, olles valmis pidama nii kahe- kui mitmepoolset dialoogi, peatada osade tuumaleppega võetud kohustuste täitmise,“ ütles Rouhani.

Tema sõnul lootis riik, et teistel osapooltel, ennekõike eurooplastel õnnestub ameeriklasi veenda lepet taas toetama või jõuda alternatiivkokkuleppeni, ent seda ei ole juhtunud.

Tuumalepe allkirjastati 2015. aastal. USA president Donald Trump astus sellest välja mullu kevadel.