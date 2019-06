Iraan lasi Hormuzi väina lähedal väidetavalt alla USA luuredrooni

USA droon RQ-4 Global Hawk tulistati riigitelevisiooni teatel revolutsioonilise kaardiväe poolt alla Lõuna-Iraani Hormozgani provintsis asuvas Kuhmobarakis, millest ei jää kaugele ka strateegiliselt ülioluliseks transporditeeks peetav Hormuzi väin, mis eraldab Araabia poolsaart Iraanist, vahendab uudistekanal BBC.

USA sõjaväe esindaja keeldus algselt kommenteerimast, kas droon sai tabamuse, ent ütles hiljem, et nende õhusõiduk tulistati tõepoolest alla, ent iraanlaste väide, et see oli nende territooriumil, ei vasta tõele.

Teade drooni allatulistamisest tuli mõni päev pärast seda, kui USA otsustas Lähis-Idasse saata veel umbes 1000 sõdurit vastuseks sellele, mida riik kirjeldab kui Iraani vägede vaenulikku käitumist.

USA süüdistab revolutsioonilist kaardiväge naftatankerite miinidega ründamises Omaani lahes. Olukord pingestus veel enam, kui Teheran teatas esmaspäeval, et riik hakkab juba kümne päeva pärast ignoreerima rahvusvahelise tuumaleppe sätet, millega piiratakse Iraani õigust rikastatud uraani ladustada.