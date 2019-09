Iraan käivitas tsentrifuugid rikastatud uraani varude suurendamiseks

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni pressiesindaja Behrouz Kamalvandi ütles hommikul ajakirjanikele, et tööle lülitati tsentrifuugid 20 IR-4 ja 20 IR-6, vahendab uudistekanal BBC.

"Tsentrifuugimasinad, mis on osa uurimistööst ja arendusest, aitavad (uraani) varude kasvatamisega," ütles Kamalvandi ajakirjanikele. "Ja nende masinate võimekus on mitu korda suurem kui varasematel mudelitel."

Tema sõnul ei hakata siiski piirama ÜRO inspektorite ligipääsu tuumarajatistesse, ent võimalus, et tuumalepe kaotab lõplikult igasuguse mõtte, on olemas ning selle päästmiseks ei ole enam palju aega.

"Eurooplastel tuleks seda mõista."

USA kaitseminister Mark Esper ütles täna, et Iraani otsus rikastatud uraani varude suurendamiseks ei tule talle uudisena. "Mind ei üllata, et Iraan on kuulutanud välja kavatsuse tuumalepet rikkuda," ütles ta. "Meie jaoks ei ole üllatus, et Iraan kavatseb püüelda selle poole, mille poole nad on alati tahtnud püüelda."

Tuumaleppe eesmärk on vältida, et Iraan omastab tuumarelva.