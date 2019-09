Iraan: Euroopa riigid kordavad papagoidena USA süüdistusi

Suurbritannia peaminister Boris Johnson, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tegid ühisavalduse ÜRO Peaassambleel New Yorgis, vahendab BBC News.

„Meile on selge, et selle rünnaku eest kannab vastutust Iraan. Ei ole muud usutavat seletust. Me toetame käimas olevat juurdlust edasiste detailide väljaselgitamiseks,” öeldakse avalduses.

„Iraani jaoks on tulnud aeg nõustuda läbirääkimistega tema tuumaprogrammi pikaaegse raamistiku üle ja regionaalse julgeolekuga seotud küsimuste üle, sealhulgas tema raketiprogrammi ja muude kandjate üle,” lisatakse avalduses.

Kolm riigijuhti väljendasid oma jätkuvat kindlaks jäämist 2015. aasta tuumakokkuleppele.