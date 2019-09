Iraan esitas kolmele kinni peetud austraallasele süüdistused spionaažis

Kaks austraallast tegid väidetavalt drooni abil fotosid sõjaväeobjektidest ja kolmandat süüdistatakse spionaažis kolmanda riigi heaks, teatas Esmaili, vahendab AFP.

Tegemist on esimese ametliku kinnitusega, et austraallased on Iraanis kinni peetud. Eelmisel nädalal teatasid nende kinnipidamisest perekonnad.

Perekondade teatel on tegemist reisiblogi pidava paari Jolie Kingi ja Mark Firkiniga ning Melbourne’i ülikooli lektori Kylie Moore-Gilbertiga.

Austraalia on teatanud, et annab kolmele kinnipeetule konsulaarabi. Austraalia välisminister Marise Payne ütles, et pole põhjust uskuda, et kinnipidamised olid poliitiliselt motiveeritud.