Iraan eitas Ukraina reisilennuki allatulistamise kinnimätsimise katset

Ukraine International Airlinesi Boeing 737 tulistati alla veidi pärast õhkutõusmist Teherani lennuväljalt kolmapäeva varahommikul. Hukkusid kõik 176 pardal olnud inimest, vahendab AFP.

Iraan eitas alguses lääneriikide väiteid, mis põhinesid USA luureandmetel, et lennukit tabas rakett, aga tunnistas seda lõpuks laupäeval.

„Nendel kurbadel päevadel oli palju kriitikat suunatud asjasse puutuvate ametnike ja ametkondade vastu,” ütles Iraani valitsuse esindaja Ali Rabiei. „Mõnesid ametnikke süüdistati isegi valetamises ja kinnimätsimises, aga täie aususe juures ei olnud see nii. Valetamine on tahtlik ja teadlik tõe võltsimine. Valetamine on kinnimätsimine. Valetamine on fakti teadmine ja selle väljaütlemata jätmine või tõe väänamine.”

Seotud lood: Iraani võimud jäid pärast lennuki allatulistamise tunnistamist protestijate surve alla

Rabiei sõnul põhinesid kõik üksikasjad, mis ametnikud esitasid enne laupäevast ülestunnistust, sel ajal olemas olnud informatsioonil.

„Kõik need, kes väljendasid neil päevil arvamusi Ameerika Iraani riigi vastase psühholoogilise sõja tipphetkel... tegid seda sel ajal olemas olnud informatsiooni põhjal,” ütles Rabiei.