Iraagi peaminister: kindral Soleimani tuli Iraaki, et arutada pingelõdvendust Saudi Araabiaga

Saudi Araabia valitsuse esindaja ütles AFP-le anonüümselt, et ka kuningriiki ei informeeritud USA plaanitud raketilöögist. „Kiirete arengute valguses rõhutab kuningriik, et oluline on näidata üles vaoshoitust ja hoiduda tegudest, mis võivad viia eskaleerumiseni ja ränkade tagajärgedeni,” kommenteeris ametnik. Saudi riigimeedia teatel helistas kroonprints Mohammed bin Salman Iraagi peaministrile ja rõhutas samuti vajadust pingeid maandada ja eskaleerumist vältida.

