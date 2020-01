Iraagi peaminister: Iraan hoiatas meid raketirünnaku eest

Hoiatuses öeldi, et Iraan oli alustanud või oli alustamas rünnakut vastuseks kindral Qassem Soleimani tapmisele USA poolt, vahendab BBC News.

Abdel Mahdi ütles, et Iraagile öeldi, et rünnaku sihtmärgiks on ainult kohad, kus viibivad USA väed. Abdel Mahdi lisas, et täpseid rünnakute sihtmärke Iraan ei teatanud.

Samal ajal sai Iraak teate USA-lt, et raketid tabavad Al-Asadi lennubaasi Anbari provintsis ja Hariri lennubaasi Erbili provintsis.

Iraagi vägesid hoiatati kohe, kui valitsus rünnakust teada sai.

Abdel Mahdi ütles ka, et tema riik mõistab hukka igasuguse oma suveräänsuse rikkumise ja rünnakud oma pinnal.

Peaministri kohusetäitja hoiatas, et kriis ähvardab Iraaki, regiooni ja maailma „hävitava täiemõõdulise sõjaga”.