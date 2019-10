Iraagi keskväljakul jätkatakse hoolimata veristest kokkupõrgetest protestimist

Aktsioonidel reedel ja laupäeval tapeti vähemalt 67 iraaklast ja veel sadu sai haavata, kui meeleavaldajad põrkasid kokku julgeolekujõudude ja miilitsagruppidega, vahendab uudistekanal BBC.

Iraagi eliitterrorismivastane teenistus teatas pühapäeval, et patrullib Bagdadi tänavaid, et kaitsta olulisi riigiasutusi "distsiplineerimata elementide eest".

Julgeolekuallikad ütlesid laupäeval Reutersile, et Bagdadisse on lähetatud terrorismivastased eliitväed ja neile öeldi, et nad peavad kasutama kõiki vajalikke abinõusid peaminister Abdul Mahdi valitsuse vastu suunatud protestide lõpetamiseks.

Terrorismivastased jõud peksid laupäeva õhtul Nassiriya lõunaosas kümneid protestijaid ja arreteerisid hulgaliselt inimesi. Nad ajasid laiali meeleavaldused Tahriri väljakul, kasutades pisargaasi ja paukgranaate, ent osadel protestijatel õnnestus pageda.

Värsked rahutused on teinud lõpu peaaegu kaks aastat kestnud suhtelisele stabiilsuseke Iraagis, mis aastatel 2003 kuni 2017 ägas võõrriigi okupatsiooni, kodusõja ja terrorirühmituse Islamiriik vallutuste all.

Tegemist on suurima väljakutsega peaminister Mahdile, kes astus ametisse aasta eest. Vaatamata paljutõotavatele reformidele ja ministrite väljavahetamisele on ta siiani hädas meeleavaldajate rahulolematuse leevendamisega.

Tema habrast koalitsioonivalitsust toetavad poliitilised liidud hakkasid mõranema, muutes tema positsiooni peaministrina üha ebakindlamaks.