Iraagi julgeolekujõud avasid meeleavaldajate pihta tule, hukkus 14 inimest

Allikate teatel sai vähemalt 865 inimest haavata. Kolm meeleavaldajat suri riigi lõunaosas Nassiriya linnas varasemate meeleavalduste käigus saadud haavadesse, vahendab Reuters.

Iraaklased avaldasid eile tänavatel meelt neljandat päeva järjest. Tegemist on teise protestilainega peaminister Adel Abdul Mahdi valitsuse ja poliitilise eliidi vastu, mis meeleavaldajate sõnul on korruptiivne ja rahvast võõrandunud. Hukkunute koguarv alates rahutuste algusest 1. oktoobril on nüüd vähemalt 250.

Rahutused, mille on esile kutsunud majandusraskused ja sügavalt juurdunud korruptsioon, on lõpetanud ligi kaks aastat kestnud suhtelise stabiilsuse Iraagis, kus aastatel 2003-2017 olid välisokupatsioon, kodusõda ja Islamiriigi võim.

Meeleavalduste esimest lainet oktoobri esimesel nädalal uurinud valitsuse komitee leidis, et 149 tsiviilisikut tapeti ülemäärase jõu ja lahingumoona kasutamise tõttu julgeolekujõudude poolt.

Komitee raportis öeldakse, et üle 70% surmadest põhjustasid lasud pähe või rindkeresse. Vastutavaks peeti komandöre, aga ei süüdistatud peaministrit ega teisi tippametnikke, sest käsku tulistada väidetavalt ei olnud.

Meeleavaldused katkesid kaheks nädalaks, aga algasid taas 25. oktoobril.

Eile kasutati pisargaasi kooli- ja üliõpilaste vastu, kes eirasid Mahdi hoiatust ja ühinesid tuhandete meeleavaldajatega Bagdadis.