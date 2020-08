INTERVJUUD BEIRUTIST | "Paanikas inimesed jooksid mööda tänavaid"

Vabatahtlik medõde Nourhan Alameh ütles täna Delfile, et praegu otsitakse Beirutis veel rusude alt hukkunuid ja vigastatuid. „Arvatakse, et paljud on veel leidmata," sõnab ta. Inimesed aitavad teid rusudest puhastada, et autod ja kiirabi pääseksid üldse abivajajateni.