INTERVJUU | Svjatlana Tsihhanovskaja: pitsitada tuleb Lukašenka rahakotti. Valgevene režiim on nõrk ja kukub kindlasti

Võrreldes hilissuve ja sügisega on protestide suurus ja hoog Valgevenes silmnähtavalt vähenenud. Kas augusti valimised võltsinud Aljaksandr Lukašenka võib tänaseks öelda, et olukord on tema kontrolli alla ja läheb vanaviisi edasi? Delfi rääkis Tallinnat külastanud Valgevene opositsiooniliidri ja tõenäoliselt valimiste tegeliku võitjaga Svjatlana Tsihhanovskajaga, kuidas ta olukorda hindab. Lisaks räägib ta sellest, kuidas on läinud tema katsed luua sidet Venemaa võimudega ning mil moel saab opositsioon Valgevenes sees praegu oma tööd korraldada.

Kuidas läheb teie abikaasal, Siarhei Tsihhanovskil? Kas saate temaga sidet pidada või rääkida?

Valgevenes pole kinnipeetavatel õigust sugulastega suhelda ega kohtuda. Neile pääseb juurde vaid advokaat ja sedagi mitte alati. Kui võimud tahavad näiteks öelda, et meil on koroonaviirus ja kedagi vangide juurde ei lasta, siis nii ka on. Viiruse ettekäändel võidakse ka pakkide saatmist takistada.

Siarheiga on samuti. Suhtlen temaga läbi advokaadi, kes külastab teda kaks korda nädalas. Sel viisil vahetame uudiseid ja kirju. Seega tean, kuidas temal lood on ja ta saab üldjoontes aru, mis toimub Valgevenes.

Saadame talle ka uudiseid. Vanglas käib muidu vaid üks ajaleht ja paar tundi päevas näidatakse kõigile propagandauudiseid. See on kahtlemata raske, ta on kinni juba peaaegu kaheksa kuud.