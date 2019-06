INTERVJUU | Soome peaminister Delfile: tähtis on võimalus Venemaaga asju arutada

Jah, me rääkisime paljudest valdkondadest, kus võiks tihedamat koostööd teha. Üheks suureks ühisteemaks on Läänemeri - kuidas me saaks praeguse olukorraga seoses paremat keskkonnapoliitikat ajada.

Oleme mõlemad seda meelt, et Läänemere probleemid on ka valdkond, kus saaksime Venemaaga koostööd teha. Peame kaasama kõiki riike, mis on Läänemere ümber.

Kui juba Venemaast juttu tuli, kas näete märke, et Euroopa Liidu Vene-vastaseid sanktsioone hakatakse lõdvendama?

Ei. Kuskilt tulevad küll vahepeal sellised jutud, kuid minu arvamus on väga selge: nii Venemaa kui ka Ukraina peavad mõlemad täitma Minski leppe tingimusi ja alles siis saame hakata sanktsioonide tühistamisest rääkima.

Millises seisus on teie hinnangul Soome ja Venemaa suhted?

Me oleme EL-i liikmesriik ja toetame täiel määral EL-i sanktsioone - selles pole mingit kahtlust. Ka Venemaa ei kahtle selles karvavõrdki.

Venemaaga on meil praktilised kahepoolsed suhted. Arutasime selle teema üle ka teie presidendi Kersti Kaljulaidiga ja olime mõlemad sama meelt, et tähtis on, et meil on võimalused Venemaaga asju arutada ja mõista, kuidas nemad mõtlevad. Teistpidi on ka oluline, et venelased teaksid, mida ja kuidas meie asjadest mõtleme.



Soome uus peaminister Antti Rinne KUMU-s intervjuud andmas. Foto: Ilmar Saabas



Miks on Soomes Põlissoomlaste erakond praegu nii populaarne, Helsingin Sanomate küsitluse järgi lausa esikohal?

Küsitluste kohaselt oleme meie valimiste järel kõige suurema toetusega, nii et sellised need küsitlused on. Populistlikud parteid pole aga toetust kasvatanud mitte ainult Soomes, vaid kõikjal, sest üks osa tavalistest inimestest arvab, et neil pole tulevikule lootust. Globaliseerumine on nende elu mõjutanud. Retsept olukorra parandamiseks on minu meelest see, et tuleb teha paremat poliitikat nende inimeste jaoks, kellele globaliseerumine kahju teeb.

Meil on Eestis on valitsuses 11 liiget ja 2 naist, teil aga 11 naist ja kokku 19 liiget. Miks meie valitsused nii erinevad on?

Mina selle olukorra põhjuseid ei oska selgitada, aga ütlen nii, et Eesti parlamendist sünnib Eesti valitsus ja Soome parlamendis olevatest parteidest sünnib Soome valitsus.

Kiire lõppküsimus: järgmise nelja aasta jooksul NATO-le jah või ei?

Ei.