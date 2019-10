INTERVJUU | Poola tuntuim abordiaktivist: eelkõige kardan, et kui minuga midagi juhtub, siis kedagi ei karistata

Marta Lempart Foto: Tiit Blaat

Poolas on abordi tegemine ja beebipillide soetamine pea võimatuks tehtud ja seksuaalhariduse asemel õpetatakse koolides jumalakartlikkust. Abortide arv on sellegipoolest kõrge. Mustale turule või välismaa arstide poole pöörduvad isegi need naised, kellele seadus abordi tegemist lubaks.