INTERVJUU | Leo Kunnas: Iraani pikem plaan on saada tuumarelv, Saddami kogemusest on õpitud

Mismoodi võiks Iraani-USA konflikti eskaleerumine kõige halvemal juhul toimuda? Selge, et praegu pole USA-s keegi käskinud 100 000 sõduril kottide pakkimist alustada...

Pole vähimatki märki, et USA plaaniks mingit maaväeoperatsiooni. Küsimus oleks, mis oleks üldse sellise operatsiooni eesmärk. Kui läheme ajas tagasi ja mõtleme sellele, kuidas 2001 algas Afganistani sõda ja 2003 Iraagi sõda, siis oli USA-l tegelikult mitmeid võimalusi, kuidas 11. septembri terrorirünnakule vastata. Külma sõja ajal olid vastused tavaliselt sellised, et püüti üles leida konkreetsete tegude sooritajad, kes vastutusele võtta või siis ära tappa. Ka see lahendus olnuks igal juhul parem kui kaks täiemastaabilist sõda, mis Afganistanis pole ju siiamaani lõppenud. Vastase oluliste isikute rivist väljalöömisel on moraalselt ja rahvusvahelise õiguse mõttes selgelt negatiivsed aspektid, aga on ju selge, et see on parem, kui täiemastaabiline sõda. Ilmselt tunnistavad praegu kõik, et nii Afganistani kui Iraagi sõda pole täitnud eesmärke, mis neil olid.

Kui vaadata selles kontekstis praegu toimuvat, siis oli see vastus [Iraani kindral Qasem Soleimani tapmine - Delfi] igal juhul parem ja proportsionaalsem kui näiteks mastaapsed õhulöögid Iraani territooriumil asuvate sihtmärkide pihta. Kui vastas on asümmeetriliselt tegutsevad terroristid, siis ongi head vastust raske anda. Kõike, mis on viimase nädala jooksul toimunud, võib vaadata nii, et valik olnud halbade või väga halbade variantide vahel. Õnneks on USA siiani piirdunud halbade valikutega. Need operatsioonid on väga keerulised, siin on palju eetilisi, moraalseid ja õiguslikke aspekte. Mustvalgeid hinnanguid anda on praktiliselt võimatu.