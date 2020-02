INTERVJUU | Islandi välisminister Briti superarvuti projektist: sobiksime selle majutamiseks hästi, juba külma kliima pärast

Me oleme teatavasti NATO asutajaliige ja kuigi [USA] sõjaväebaasi enam endisel kohal ei tegutse, siis NATO on endiselt kohal, nagu ta on alati olnud. Hetkel väljendub see peamiselt kahel viisil. Üks on allveelaevade jälgimismissioon, mida viivad peamiselt läbi ameeriklased. Teine on õhuturve, millega tegelevad NATO liikmed roteeruvalt. Praegu on seal norrakad, enne neid olid itaallased ja enne itaallasi britid.

Aga kuidas rahvas suhtuks, kui seda kohalolekut veelgi suurendataks?

Tegelikult suurendati seda juba 2014. aastal seoses allveelaevade missiooniga. Selle tingis [Vene] sõjajõudude suurendamine ja allveelaevaliikluse tihenemine Islandi lähistel, mis tähendas, et vaja oli ka NATO suuremat kohalolekut. See on kõik tingitud Venemaa sõjalisest kohalolekust.

Missugust suhet soovib Island Suurbritanniaga Brexiti järel peetavate kahepoolste kõneluste lõpuks?

Meil on brittidega tihedad ja heanaaberlikud suhted, mis pole kestnud lihtsalt aastakümneid, vaid aastasadu. Hea koostöö jätkumine on meie prioriteet, mitte ainult sellepärast, et Suurbritannia on meie suuruselt teine kaubanduspartner, vaid ka sellepärast, et meil on suurel määral samasugused strateegilised huvid. Oleme asja kallal töötanud sellest ajast saadik, kui sai selgeks, et nad euroliidust lahkuvad. Eesmärk ja lootus on saada vajalikud lepped sellel aastal sõlmitud, sama soovib ka Briti pool.

Hiljuti tuli uudis, et Briti ilmaagentuur kaalub võimalust rajada oma uus ja ligi poolteist miljardit eurot maksev superarvuti just Islandile. Mida selline otsus teie riigi jaoks tähendaks?

Selliste ettevõtmiste jaoks sobib Island erakordselt hästi. Meil juba asub andmekeskusi, mis on mõnes mõttes sarnased rajatised. Asi pole ainult Islandi taastuvenergias, vaid ka selles, et meie juures on külm - mis tähendab, et jahutussüsteemidele kulub vähem energiat kui soojemas kliimas. Oleme projektist huvitatud ja leiame, et see võiks olla hea võimalus nii Islandi kui Suurbritannia jaoks. Praegu lihtsalt jälgime tähelepanu ja huviga, kuidas projekt areneb.