INTERVJUU | Hongkonglane Delfile: noortel protestijatel pole enam midagi kaotada

Mis inimesi väljaandmisseaduse juures häirib?

Eelnõu kahjustab Hongkongi õigusemõistmise sõltumatust. Mandri-Hiinas õigusvastaselt kinni peetud Hongkongi raamatukaupmehe Gui Minhai juhtum näitab, et Hiina õigussüsteemi ei saa usaldada. Erinevalt Hongkongist kehtib Hiinas surmanuhtlus ja rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid on sealset õigusmõistmist kritiseerinud. Kõige enam häirib hongkonglasi aga see, et Hiina sekkub Hongkongi siseasjadesse, kuigi 1984. sõlmitud rahvusvahelise lepingu ehk Hiina-Briti ühisdeklaratsiooniga tagatakse Hongkongi autonoomia. Leppe järgi peab Hongkongi süsteem säilima 50 aastat [pärast Hiinale üleandmist], see tähendab aastast 1997 kuni 2047. aastani.

Kes on protestijad? Foto- ja videomaterjali põhjal paistab, et vist pigem nooremad inimesed?

Mul on sõpru, kes on sündinud pärast 1997. aastat, mil Suurbritannia Hongkongi Hiinale üle andis. Enamik neist läks meelt avaldama. Ühe reportaaži järgi jäi eelmise pühapäeva meeleavaldusel lõpuni kohale 358 noort protestijat, kes politsei poolt ümber piirati. Valdav osa neist oli 16-25-aastased. Alla 18-aastaseid oli 24. Aga oli ka paar vanemat inimest, kes meenutasid vastasseisu ajal politseile kristlikke väärtusi.