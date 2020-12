INTERVJUU | Belgia viroloog: inimesed tahaks end lõdvaks lasta, kuid meie sõnum on karm. Kui praegu ei pinguta, tuleb jaanuaris-veebruaris kolmas laine

Pärast karmi kevadet langes Belgias suvel nakatumiste arv märgatavalt. Kas te ei karda, et nüüd juhtub sama ja viirus tõstab varsti jälle pead?

Suvel üritasid inimesed võimalikul palju väljas olla ja viirust oli seega lihtne kontrolli all hoida. Kevadel esimese laine ajal ütlesin meediale, et muretsen väga, et sama asi võib sügisel korduda. Juba siis oli selge, et suvi tuleb üsna rahulik ja lihtne.

Hispaania gripiga oli 1918. aastal väga sarnane lugu: kevadel kerkis see esile, sügisel oli teine laine ja talvel kolmas. Üritame nüüd seda kolmandat lainet vältida, tegutseda ise rohkem ennetavalt. Kui numbrid kerkima hakkavad, reageerime viivitamatult.

Tegime septembris ja oktoobris ühe vea - ootasime liiga kaua. Mõtlesime, et olukord on kontrolli all, nakatumiste arv küll kasvab, kuid viirus ei levi nii kiiresti, et me ei saaks sellega hakkama. Kehtestasime järjest väiksemaid piiranguid ja ütlesime iga kahe nädala järel, et jah, need ei töötanud, viirus levib edasi ja proovime nüüd midagi muud. Kaks nädalat hiljem polnud jätkuvalt mingit tulemust, aga meie lonkisime selleks hetkeks juba viiruse sabas.