Interfax: Venemaa kolmas koroonavaktsiin CoviVac võetakse kasutusele enne märtsi lõppu

„Tšumakovi-nimelise keskuse vaktsiin lubatakse tsiviilkasutusse enne märtsi lõppu, võimalik, et juba järgmisel nädalal. See tähendab, et CoviVac täiendab Vene Föderatsioonis vaktsineerimiseks kättesaadavate preparaatide arsenali,” ütles allikas Interfaxile.

Allika sõnul hakatakse vaktsiini tootma Tšumakovi-nimelise keskuse baasil.

Tšumakovi-nimelise keskuse vaktsiin erineb suuremast osast teistest vaktsiinidest, sest sisaldab täielikku, aga tapetud viirust SARS-CoV-2, mitte selle osi. Analoogne vaktsiin on väljatöötatud ka Hiinas. Ka CoviVaci tuleb süstida kaks doosi kahenädalase vahega.

Venemaal vaktsineeritakse praegu peamiselt esimesena registreeritud Gamaleja-nimelise keskuse vaktsiiniga Sputnik V. Veel on Venemaal registreeritud ja kasutusele võetud keskuse Vektor vaktsiin EpiVacCorona.

