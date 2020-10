Interfax: Vene õiguskaitseorganid ei näe põhjust kriminaaljuurdluseks Navalnõi mürgitamise üle

Allikas ei täpsustanud, kas transpordipolitsei kohe pärast Navalnõi hospidaliseerimist alustatud uurimiseelne kontroll on lõpule viidud ega selle tulemusi.

Navalnõil hakkas halb 20. augustil lennul Tomskist Moskvasse. Lennuk tegi hädamaandumise Omskis. Navalnõi viidi koomas Omski haiglasse. 22. augustil viidi ta Saksamaale Berliini Charité haiglasse. 2. septembril kinnitasid Saksamaa võimud Bundeswehri laboratooriumile viidates, et Navalnõi organismist leiti Novitšoki grupi närvimürgi jälgi. 7. septembril teatas Charité, et Navalnõi toodi kunstlikust koomast välja ja tema seisund on paranenud.

Vene võimud eitavad oma osalemist Navalnõiga juhtunus.