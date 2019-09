Interfax: USA tippspiooniks peetava Smolenkovi põgenemise eest Montenegrosse vallandati Venemaal mitu ametnikku

Telekanal CNN ja ajaleht New York Times teatasid oma allikatele viidates, et USA tõi 2017. aastal Venemaalt välja Vene võimudele lähedase informaatori, kes oli Washingtoni jaoks kõige väärtuslikum allikas. Mõnede Vene meedia- ja Telegrami-kanalite teatel on tegemist Smolenkoviga, kes sõitis 2017. aastal perega Montenegrosse ja kadus.

Meedia on teatanud ka, et Smolenkov töötas Venemaa presidendi Vladimir Putini abi Juri Ušakovi peamise nõunikuna ja „näitas üles ülemäärast uudishimu”, mis ei sarnanenud tavalisele huvile. Lisaks sellele teatas ajaleht Vedomosti oma allikatele viidates, et Smolenkovil „oli ligipääs väga tundlikule informatsioonile, sealhulgas eriteenistuste informatsioonile”. Seda eitas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.