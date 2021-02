Interfax: Aleksei Navalnõid süüdistav prokurör võeti riikliku kaitse alla, teda saadab ihukaitsja

Allika sõnul saadab Frolovat ihukaitsja. Viimane saatis teda kohtumistel Navalnõiga: 2. veebruaril, kui Moskva Simonovski ringkonnakohus arutas Yves Rocher’ kohtuasjas Navalnõi tingimisi karistuse asendamist reaalse karistusega, ning 5. veebruaril, kui Moskva Babuškinski kohus arutas veterani laimamise süüdistust.

Mis on prokurörile riikliku kaitse andmise põhjus, pole teada.

Jekaterina Frolova töötab Moskva prokuratuuri kriminaalõiguse osakonnas. Varem oli ta linna keskhalduspiirkonna vanemprokurör.

2. veebruaril muutis Moskva Simonovski kohus prokurör Frolova taotlusel Navalnõi tingimisi vanglakaristuse Yves Rocher’ kohtuasjas katseaja tingimuste rikkumise eest reaalseks. Otsuse kohaselt peab Navalnõi veetma 3,5 aastat üldrežiimiga koloonias.

5. veebruaril arutati Moskva Babuškinski kohtus 95-aastase veterani laimamise süüdistust Navalnõi vastu, ent istung jäeti pooleli, kui eakal mehel hakkas ootamatult halb.

Menetlust laimu kohta alustati 2020. aasta suvel. Põhjuseks oli Navalnõi kommentaar videole, milles toetati Venemaa konstitutsiooniparandusi. Videos esines ka Suure Isamaasõja veteran Ignat Artemenko.

Navalnõi nimetas videos esinenuid „lakeideks” ja „maa häbiplekkideks” ning solvas sellega veterani au ja väärikust, öeldakse kohtule esitatud hagis.

Istungil Navalnõi oma süüd ei tunnistanud ja ütles, et Artemenkot ta ei teadnud ega tea siiamaani peale selle, et "tema sugulased on südametunnistuseta inimesed, kes vanamehega kauplevad".

Artemenko jõudis veel öelda, et tahaks, et Navalnõi tema ees vabandaks, aga ühel hetkel hakkas tal halb ja talle kutsuti kiirabi. „Ma ütlesin algusest peale, et nii juhtub! Sest te piinate teda!” kommenteeris Navalnõi.

Kohus kuulutas juhtunu tõttu välja teadmata pikkusega vaheaja.