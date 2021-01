INTERAKTIIVNE KAART | Eestist enam niisama lihtsalt välismaale ei saa. Mis pabereid tuleb hankida ja kui pikk on karantiin?

Eraldi nupule vajutades avaneb rida linke, kust leiab reisijale täitmiseks kohustuslikud blanketid. Kaardi puhul tuleb arvestada, et reeglid on pidevas muutumises ja eriti riikide puhul, kus Eestil välisesindus puudub (nt paljud Balkani maad) võivad andmed olla lünklikud. Ilma mõjuva põhjuseta on parem mitte reisida, kui te pole saanud kahekordset vaktsiinisüsti või viimaste kuude jooksul Covid-19 haigust läbi põdenud. Enne reisimist tasub kõiki andmeid ja nõutavaid dokumente igal juhul üle kontrollida.

Allikad: välisministeeriumi leht Reisi Targalt, valitsuste kodulehed.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!