INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vene gaasijuhtmest Nord Stream 2 on valmis ehitamata vaid napp lõik

Kui Nord Stream 2 projekt nurjuks, ei kannaks kahju ainult Vene energiahiid Gazprom, vaid rahast jääks ka ilma need viis suurt Euroopa energiaettevõtet, mis on rahastanud igaüks umbes kümnendiku torujuhtme kogumaksumusest. Nord Stream 2 hind on umbes 10 miljardit eurot.

Saksa Idapoolsete riikide äriliit (OAOEV) on siiski öelnud, et projektile on õiguslikult perspektiivist vaadates peaaegu võimatu pidurit tõmmata.

Vene gaas on voolanud juba rohkem kui üheksa aastat läbi Nord Stream 1 Saksamaale. Kui Nord Stream 2 valmis saaks, kasvaks Vene gaasieksport poole võrra ja jõuaks umbes 110 miljardi kuupmeetrini aastas.

Duisburg-Esseni ülikooli energeetikamajanduse professori Christoph Weber sõnul pole lisamahtu tegelikult tarvis. „Nord Stream 2 pole Saksamaa energiajulgeoleku tagamiseks tarvis. Meil on piisavalt hea juurdepääs Norra, USA ja Põhja-Aafrika maagaasiressurssidele," ütles Weber täna Deutsche Wellele.

Lisaks arvab Kölni ülikooli energeetikainstituud direktor Marc Oliver Bettzüge, et Nord Stream 2 nurjumisel ei tekiks ka mingit varustusauku. Kui gaasijuhe valmis saaks, väheneksid Euroopas küll gaasihinnad, kuid muutus oleks märgatav, mitte ülisuur. „Hinnad kukuks umbes 5 protsenti," selgitas Bettzüge väljaandele Frankfurter Allgemeine.

Saksa majandusuuringute instituudi energiaekspert Claudia Kemfert sõnas aga otse välja, et Nord Stream 2 on Saksamaa energiapoliitika kontekstis täiesti tarbetu projekt. „Nord Stream 2 on keskkonna mõttes hävitav ja majanduslikult ebatõhus," selgitas Kemfert Deutsche Wellele.